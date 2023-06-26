«Люди круглогодично стоят с 5-6 утра» 2 26.06.2023, 9:11

4,064

Жители Солигорска жалуются на нехватку талонов к врачам.

В Солигорске продолжается проблема с доступностью медицинской помощи. Жители города вынуждены стоять в очередях с 5 утра, чтобы получить талон к нужному специалисту. По телефону записаться к врачу практически невозможно.

«Не первый год поднимается эта тема. Население Солигорска около 100 тыс. человек. Поликлиника одна? Люди круглогодично стоят с 5-6 утра. И это только часть людей», — рассказывает Telegram-каналу «Хартия-97%» жительница Солигорска.

Она добавляет, что количество талонов на день очень ограничено. «Вот 7 талонов на день. Талон по телефону взять невозможно. Понимаю, есть платные клиники, но не у всех есть возможность их посетить, все мы прекрасно это понимаем».

Жители Солигорска хотят знать, кто ответственен за ситуацию с медицинской помощью в городе и куда им обращаться по этому поводу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».