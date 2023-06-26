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Африканский диктатор отказался ехать к Лукашенко

  • 26.06.2023, 9:43
  • 4,072
Африканский диктатор отказался ехать к Лукашенко
Теодоро Обианг Нгема Мбасого

Глава Республики Экваториальная Гвинея решил не ехать в Беларусь.

Диктатор Экваториальной Гвинее Теодоро Обианг Нгема Мбасого решил не ехать в Беларусь.

Пресс-служба Лукашенко и пропаганда сообщали, что 25-26 июня в Минске с официальным визитом будет находиться глава Республики Экваториальная Гвинея — Теодоро Обианг Нгема Мбасого.

Но в Беларуси Обианг так и не появился.

Пропагандисты целиком удалили новости о визите, другие же из анонсов убрали весь текст и заголовок. Анонс удалён даже с сайта Лукашенко.

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