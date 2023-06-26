Питерская разборка Владимир Пастухов

26.06.2023, 9:55

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Владимир Пастухов

Пригожину прислали «дохлую рыбу».

И что же в итоге, спустя сутки, кажется самым смешным? – То, что Пригожин действительно не собирался брать власть.

Это была классическая питерская бандитская разборка за бюджетные потоки. То есть весь этот пердимонокль с танками и прочим реквизитом он замутил только для того, чтобы защитить свой «кусок». Я тут понял, что даже Кадыров на своем ломаном русском дважды в сутки говорит правильные вещи. Думаю, он действительно пытался уговорить «брата» не путать свою шерсть с государственной.

Это ведь для вас Шойгу с Герасимовым - министр обороны и начальник Генштаба, а для Пригожина они – два барыги, которые отжимают у него бизнес. А что еще смешнее, что первое не исключает в сегодняшней России второго: эти два парня действительно барыги, но, к несчастью для Пригожина, по совместительству являющиеся министром обороны и начальником Генштаба.

Короче, Пригожин отправил своего бригадира Уткина на стрелку с понтами. Ну типа, как будто хотят перетереть какой-нибудь завод в Киришах. Как теперь выясняется, братки должны были прибыть в Москву и встать вокруг Генштаба и Минобороны, чтобы фраера в погонах поняли чисто конкретно, наконец, на кого руку подняли. С этой целью Пригожин им несколько месяцев интернет-малявы слал, но те только бычились. Пришлось послать Уткина. И что интересно, ведь жизнь старика ничему не учит. Он же уже отжимал нефтебазы у «америкосов» в Сирии, и те наваляли ему по самое не хочу, причем при полном согласии и поддержке российских военных. Так уже не работает, дедушка из 90-х.

Но только б это. Вдруг произошло нечто, - я, к слову сказать, здесь понимаю генерала Алексеева (смотрящего над Пригожиным от «законников»), - что иначе как помешательством объяснить нельзя. По ходу дела вдруг выяснилось, что Пригожин вполне может замахнуться и на власть, что она лежит на дороге как забытый лохом кошелек, что малявы так зашли пацанам, что они чуть ли не готовы самого Пригожина короновать. И тут бы остановиться, но Пригожин решил поиграть с огнем. Ну вроде как мне этого не надо, но, если с заводом в Киришах можно хапнуть еще и весь Сургутнефтегаз, то почему бы и нет? И тут он явно взял двадцать два.

Если рейдер из Пригожина, как мы видели в Сирии и не только, хреновый (это же показал его опыт борьбы с Бегловым и Куйвашевым), то революционер он вообще на одну букву меньше. Потому что лезть в революцию без четкой цели взять власть и при отсутствии революционной ситуации – значит самому быть последним фраером. Если «законники» могли бесконечно долго смотреть на то, как он бодается с барыгами, то когда под ними самими вдруг закачались табуретки, Пригожину прислали «дохлую рыбу» через постельничего Дюмина. А он вам совсем не Димон. Слов на ветер не бросает. Поэтому Пригожин и сам слился, и революцию свою воровскую слил.

А вы чего ждали? Но ведь согласитесь – было же интересно.

Владимир Пастухов, Telegram

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