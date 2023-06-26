Большие выходные, новшества по налогам и кредитам: что ждет белорусов в июле 26.06.2023, 10:07

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Изменения, которые отобьются на кошельках.

Для многих в разгар лета главными изменениями будут колебания температур. Внимательнее других за изменениями июля будут следить индивидуальные предприниматели: для них готовят большую реформу, которая в итоге может затронуть 400 тыс. человек. Последние полгода к новшествам готовились ремесленники и хозяева агроусадеб — они начинают платить налоги по-новому. Onliner собрал эти и другие изменения, которые скоро нас ждут.

Новый налог для ремесленников

С 1 июля вступают в силу положения Налогового кодекса, которые устанавливают, что ремесленникам и владельцам агроусадеб теперь надо будет платить налог на профессиональный доход (НПД).

Сейчас ремесленный сбор составляет 6 рублей в месяц, сбор для владельцев агроусадеб — 37 рублей в месяц. С 1 июля НПД становится для таких физлиц основным режимом налогообложения.

Если плательщик работает с физлицами, иностранными организациями и ИП, то он всегда использует ставку только 10%. Если плательщик работает с белорусскими юрлицами и ИП и его доход, полученный от них, не превышает 60 тыс. белорусских рублей в целом за год, то он использует ставку в 10%, а если превышает — в 20%.

Остаться на уплате ремесленного сбора и сбора за агроэкотуризм смогут те, кто получит разрешение местных органов власти.

Узнаем судьбу закона про ИП

Последние два месяца бизнес усиленно обсуждает проект закона, который изменит условия их работы.

Самый главный момент: ИП смогут заниматься только определенными видами деятельности, но утвержденного перечня пока нет.

Предполагалось, что уже с 1 июля не будут регистрировать ИП с видами деятельности за рамками этого списка. Но пока законопроект принят только в первом чтении. До дня икс остается всего пару дней, поэтому скоро должна появиться какая-то ясность.

Еще одно предлагаемое новшество: физлица, зарегистрированные как ИП, вправе будут создать коммерческую организацию и зарегистрировать ее в жилом доме или квартире.

У кредитов будет две причины подешеветь

Первая причина: с 28 июня Нацбанк решил снизить ставку рефинансирования до 9,5% годовых. Как раз в июле можно будет оценить, как поменяются ставки в банках.

В этом году ставка рефинансирования снижается уже шестой раз. Нацбанк объясняет это замедлением инфляции. В ближайшие месяцы ожидается, что годовой прирост цен будет не выше 5%.

Вторая причина для удешевления кредитов: Нацбанк снизил расчетные величины стандартного риска (РВСР). Что это значит? Чем меньше риски, тем ниже ставки по кредитам (при прочих равных условиях).

На июль РВСР по новым кредитам юрлицам, за исключением льготных, будет 10,82% годовых (в июне — 11,66%), по новым кредитам физлицам, кроме льготных, — 14,61% (14,89% месяцем ранее).

Новое в кредитных отчетах

С 4 июля состав сведений, включаемых в кредитный отчет, будет зависеть от цели его получения. Если он запрашивается для кредита, там может быть больше информации, чем если бы вы запросили его для другой цели.

Кроме того, с 1 сентября кредитная история будет обновляться быстрее: информацию о кредитной сделке нужно предоставить на следующий рабочий день после ее заключения (сейчас — в течение трех рабочих дней).

Нанимаете иностранцев? Тоже есть изменения

С 1 июля вступает в силу обновленный закон о внешней трудовой миграции. Большинства работников он не коснется — только иностранцев и тех, кто их нанимает.

В новой редакции дополнен список иностранцев, при найме которых не нужно получать специальное разрешение на работу. Это касается сотрудников посольств, которые приезжают на срок до 2 месяцев, профессиональных спортсменов, сезонных работников, тех, кто входит в перечень важных профессий, который составляется Минтруда.

С 1 июля нанимателю не нужно будет получать разрешение на привлечение иностранной рабочей силы при трудоустройстве более 10 иностранцев. Важный момент: необходимость специального разрешения на работу для каждого иностранца сохранятся (если он не попадает в категорию исключений). Работать без получения нанимателем специального разрешения и заключения трудового договора нельзя.

Некоторым продавцам понадобится лицензия

С 1 января в стране действует лицензирование розничной торговли нетабачными никотиносодержащими изделиями и жидкостями для электронных систем курения.

До 1 июля был переходный период, продавцы могли работать без лицензии, теперь торговля без нее запрещена.

За лицензией нужно обращаться в Мингорисполком, районные и городские исполкомы по месту нахождения юридического лица или ИП. За работу без разрешающего документа грозит административная или уголовная ответственность.

Отключение горячей воды

Кто-то пережил отключение горячей воды в мае, а кого-то только ждут кастрюли и тазики — но лучше, конечно, провести это время с водонагревателем.

Списки адресов, по которым пройдут отключения, публикуют две обслуживающие организации: «Минские тепловые сети» и «Минсккоммунтеплосеть».

Каждая организация отвечает за свои адреса, поэтому сверяйтесь со списками обеих. А иногда коммунальщики вносят изменения в уже опубликованные списки. Поэтому, например, планируя отъезд на время отключения горячей воды, перепроверьте графики: вдруг что-то изменилось.

Придут жировки с новыми тарифами

С 1 июня подорожали некоторые коммунальные услуги, и в июле белорусам придут жировки с новыми цифрами. Это повышение тарифов, утвержденное еще в прошлом году, но происходит оно в два этапа. С 1 января подорожали ЖКУ, за исключением отопления.

С 1 июня выросли тарифы на тепловую и электрическую энергию, природный и сжиженный газ на цели отопления.

В жировках это отразится на тарифе на теплоснабжение (отопление и подогрев воды), который составит 24,7187 рубля за 1 Гкал (до этого было 21,9245 рубля).

Если есть счетчики в доме или квартире при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов, кубометр газа с 1 июня будет стоить 0,2062 рубля (сейчас — 0,1993 рубля).

Нас ждут большие выходные

Четырехдневная рабочая неделя летом — ну что может быть лучше? Только ее повторение.

На этот раз все просто, никаких переносов: 3 июля, День независимости, приходится на понедельник, а значит, просто автоматически присоединяется к субботе и воскресенью. Получается три дня выходных без переносов и отработок.

Следующий раз такое счастье случится в ноябре.

Напомним, что с 3 июля нельзя начинать отпуск, потому что это праздничный нерабочий день. Если в этот день вы будете отдыхать, то в число календарных дней отпуска он не войдет и оплачиваться не будет. То есть ваш отпуск просто закончится на один день позже.

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