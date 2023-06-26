Британская разведка: ВСУ получили импульс в наступлении на Бахмутском направлении 1 26.06.2023, 10:14

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Украина активизировала свои наступательные операции.

Разведка Британии считает, что в рамках большого контрнаступления Украина активизировала свои наступательные операции вокруг Бахмута в Донецкой области.

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Во время операции с участием нескольких бригад украинские силы продвинулись как на северном, так и на южном флангах Бахмута.

«Существует мало свидетельств того, что у России есть какие-то значительные оперативные резервы сухопутных войск, которые можно было бы использовать для усиления противодействия многочисленным угрозам, с которыми она сейчас сталкивается в отдаленных друг от друга секторах, от Бахмута до восточного берега реки Днепр, на расстоянии более 200 км», - сообщают в минобороны Британии.

Как писал сайт Charter97.org, ВСУ прорываются к Олешкам на левом берегу Днепра. В районе Антоновского моста высадился десант украинских защитников, которые вступили в бой с российскими оккупантами.

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