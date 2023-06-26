закрыть
26 июня 2023, понедельник, 11:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Британская разведка: ВСУ получили импульс в наступлении на Бахмутском направлении

1
  • 26.06.2023, 10:14
  • 2,776
Британская разведка: ВСУ получили импульс в наступлении на Бахмутском направлении

Украина активизировала свои наступательные операции.

Разведка Британии считает, что в рамках большого контрнаступления Украина активизировала свои наступательные операции вокруг Бахмута в Донецкой области.

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Во время операции с участием нескольких бригад украинские силы продвинулись как на северном, так и на южном флангах Бахмута.

«Существует мало свидетельств того, что у России есть какие-то значительные оперативные резервы сухопутных войск, которые можно было бы использовать для усиления противодействия многочисленным угрозам, с которыми она сейчас сталкивается в отдаленных друг от друга секторах, от Бахмута до восточного берега реки Днепр, на расстоянии более 200 км», - сообщают в минобороны Британии.

Как писал сайт Charter97.org, ВСУ прорываются к Олешкам на левом берегу Днепра. В районе Антоновского моста высадился десант украинских защитников, которые вступили в бой с российскими оккупантами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси Юрий Фельштинский
Никогда еще кремлевская власть не выглядела такой жалкой и беспомощной
Никогда еще кремлевская власть не выглядела такой жалкой и беспомощной Андрей Санников
Итак… Что же произошло с военным переворотом Пригожина?
Итак… Что же произошло с военным переворотом Пригожина? Юрий Фельштинский
Операция «огонь по штабам» входит в решающую фазу
Операция «огонь по штабам» входит в решающую фазу Леонид Невзлин