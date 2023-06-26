Как выглядят двушки в Минске до 50 тысяч долларов 26.06.2023, 10:24

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Есть и возле метро.

В этой подборке realt.by собрал дешевые двухкомнатные квартиры. Все они находятся в домах 60-х годов и стоят до 50 тысяч долларов. Есть варианты с ремонтом и без. Оцените сами.

Улица Сердича, Фрунзенский район

На Сердича, 4 в пятиэтажном доме 1968 года постройки продается квартира на втором этаже. Общая площадь двушки — 41,5 м², кухня — 5,9 м².

Одна из комнат в квартире является проходной. В ней же находится выход на застекленный балкон. Полы в квартире деревянные, санузел - раздельный. У входа есть небольшое место для хранения вещей.

Дом находится в 5 минутах ходьбы от станции метро «Пушкинская».

Стоит квартира 48 500 долларов. Метр обойдется в 1 169 долларов.

Улица Лермонтова, Московский район

В четырехэтажке на Лермонтова, 20/А 1960 года постройки продается двушка на последнем этаже. Она занимает 42,05 м², кухня - 5,92 м².

В квартире две раздельные комнаты. В одной из них находится балкон, разделяющий стену на две части. На полу лежит доска, в совмещенном санузле — плитка.

Дом располагается недалеко от станции метро «Грушевка».

Цена двушки — 48 500 долларов. Квадратный метр — 1 153 долларов.

Улица Серова, Октябрьский район

Пятиэтажка 1967 года постройки находится на Серова, 31. Там на втором этаже продается двушка в 45,74 м². Кухня занимает 6 «квадратов».

В квартире одна проходная комната. В крайней находится небольшая ниша под шкаф, в другой - выход на застекленный балкон. На полу лежит ламинат, в совмещенном санузле - плитка. К квартире прилагается подвальное помещение.

Рядом находится остановка общественного транспорта.

Квартира стоит 49 900 долларов. Метр - 1 091 доллар.

Улица Козлова, Первомайский район

Пятиэтажка на Козлова, 33/А была построена в 1963 году. Двушка продается на третьем этаже и занимает 44,45 м², на кухню отведено 5,75 м².

В квартире сделан нормальный ремонт. Одна из комнат является проходной. Здесь же находится выход на балкон. В крайней комнате — небольшая кладовая. Санузел — совмещенный.

За квартирой закреплен подвал.

Дом располагается между двумя станциями метро: «Площадь Победа» и «Тракторный завод».

Стоимость квартиры — 50 тысяч долларов. «Квадрат» — 1 125 долларов.

Улица Шабаны, Заводской район

Еще одна двухкомнатная квартира продается в доме 1963 года постройки на улице Шабаны, 1. Двушка располагается на третьем этаже и занимает 42,3 м², кухня — 5,8 м².

В квартире раздельные комнаты. В одной из них есть выход на застекленный балкон. На полу лежит ламинат, в совмещенном санузле, в кухне — плитка.

Стоимость квартиры — 48 тысяч долларов. Цена «квадрата» — 1 135 долларов.

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