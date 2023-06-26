Демоверсия российской гражданской войны 1 Сергей Фурса

26.06.2023, 10:36

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Сергей Фурса

Слабость Путина будут учитывать при принятии решений.

Разочарование. Главная эмоция после просмотра демоверсии российской гражданской войны, которой мы так давно ждали, и на которую возлагаем такие большие надежды.

Когда казалось, что Пригожин перешел все красные линии, и мы увидим настоящую войну, все отыграли обратно. Как будто вы пришли в кино и первые полчаса казалось, что перед вами шедевр, равный работам Феллини или Бертолуччи, но на вторую часть не хватило средств как на сценарий, так и на спецэффекты, и все превратилось в дешевый водевиль. Где танки застревают в воротах цирка.

«А что так можно было?»

Они договорились. В тот момент, когда казалось, что возможность достижения компромисса потеряна.

Что получил Пригожин за свой разворот? Или он просто злился? А это не столь важно. Или он теперь долго проживет в Беларуси, или «слово президента Росси» все-таки ничего не стоит. И это не важно. Судьба этого маньяка нам не интересна. И определенные ожидания были лишь в том, что этот маньяк способен посеять в России хаос надолго. Не способен. Надолго не способен.

Все ли плохо? На самом деле нет. У нас действительно сформировались завышенные ожидания. Вместе с очень хорошим настроением и отличным набором мемов. Но в результате этих двух дней ситуация намного лучше для Украины, чем была до этого. Скорее, ситуация для России стала гораздо хуже.

Путин слаб. Вот что доказала эта ситуация. И на договоренности он пошел от слабости, потому что не имел уверенности, что может решить вопрос силой. Если бы мог, точно решил бы. Но пришлось договариваться с теми, кого раньше называл предателями родины. У царя всей России нет возможности справиться с мятежником, возглавляющим наемников. И не важно, то ли он сам на это решился, то ли за ним стоит какая-то башня Кремля. Это слабость. Которую в России не прощают.

Можно отстаивать свой частный интерес силой, попирая сакральную основу власти Путина. Потому что это был сугубо частный интерес одной ЧВК, которая не захотела ложиться под Шойгу и накануне даты Х, первого июля, когда нужно было идти сдаваться, осуществила этот импотентный мятеж. Начав готовиться к нему, как видели американские спецслужбы, сразу после того, как стало понять, что времени Х не пройти.

Российскую систему держал страх. Страх перед Путиным. Все эти олигархи, которым не нужна война, молчат в тряпочку, теряя миллиарды, потому что боятся. Сейчас этого страха будет гораздо меньше. А качания системы будут гораздо больше. И это, конечно, плюс для нас. Это не победа уже завтра, но это среднесрочное и долгосрочное положительное изменение.

А еще слабость Путина увидели не только в России. Ее увидели и в Пекине, и в Вашингтоне. И эту слабость будут учитывать при принятии решений.

Сергей Фурса, Facebook

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