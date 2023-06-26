В Болгарии взорвался большой склад боеприпасов 2 26.06.2023, 10:47

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Расследователи предполагают «русский след».

В Болгарии произошел взрыв на большом складе боеприпасов, принадлежащем Эмилиану Гебреву. Год назад его склады уже взрывались: представители разведывательного сообщества Bellingcat предполагают подрыв, организованный российской спецслужбой ГРУ, поскольку Гебрев снабжал снарядами Украину. А в 2015 году его, вероятно, пытались отравить россияне.

О произошедшем в ночь на 25 июня чрезвычайном событии сообщает «Стопкор» со ссылкой на болгарское издание «Блиц».

Отмечается, что в городке Карнобат раздался мощный взрыв. В районе «Погребите» загорелись склады боеприпасов Эмилиана Гебрева, расположенные примерно в 2 километрах от сел Козарево и Соколово и в 2,5 километрах от Карнобата.

Жители муниципалитета сообщили, что около 00:40 они услышали ужасный грохот, а затем несколько подземных толчков, от которых буквально тряслись окна домов поблизости. По неподтвержденной информации, речь идет о тех же складах боеприпасов, которые уже пылали в конце июля прошлого года.

Жертв и пострадавших от прогремевшего в Карнобате взрыва нет. Вероятным источником взрывов, разбудивших Карнобат и выгнавших людей на улицы, называют склад боеприпасов частной компании «Эмко», принадлежащей Эмилиану Гебреву.

Склады бывших воинских частей, закрытых после 1996 года, приватизированы частной компанией «Эмко» и принадлежат Эмилиану Гебреву. Это транзитный склад для снарядов, патронов и других боеприпасов, которые производит «Эмко».

Сам Гебрев в комментарии изданию «Свободная Европа» описывает этот взрыв, второй на одном и том же месте в течение года, как «непонятный».

По данным «Радио Свобода», начиная с 2014 года, подобные инциденты, некоторые из которых привели к смертельным случаям, совпадали с предоставлением Болгарией вместе с союзниками по НАТО боеприпасов и другого военного оборудования Украине, количество которых резко возросло после полномасштабного вторжения РФ в Украину год назад.

Bellingcat получил список боеприпасов, заказанных «Эмко» в ноябре 2014 года, от одного из бывших украинских источников, связанных с закупками. Большинство боеприпасов, включая 5000 крупнокалиберных 152-мм патронов, было экспортировано в январе 2015 года, а последняя поставка была осуществлена 26 февраля 2015 года. Общая стоимость контракта составила более 25 млн евро (30 млн долларов). Однако не весь законтрактованный объем был продан в Украине. Две последние позиции в списке, на которые приходится около 20 миллионов евро стоимости контракта, так и не были экспортированы.

Расследователи предполагают, что за таинственными попытками взорвать склады с боеприпасами в Чехии или Болгарии может стоять российская ГРУ.

«Несомненно, что та же подгруппа подразделения 29155, которая была связана со взрывами в чешском Врбетице, впоследствии перенесла свое основное внимание на Болгарию, в частности на Эмилиана Гебрева», – говорится в материале.

Торговец оружием Эмилиан Гебрев впал в кому 28 апреля 2015 года после того, как российский агент, вероятно, поместил неидентифицированное фосфорорганическое вещество на дверную ручку его автомобиля. В 2020 году власти Болгарии заочно предъявили обвинения в покушении на Гебрева трем россиянам: Денису Сергееву (Сергей Федотов), Егору Гордиенко (Георгий Горшков) и Сергею Лютенко (Сергей Павлов).

Напомним, 18 января 2023 г. стало известно, что Болгария тайно поставляла в Украину боеприпасы и топливо, что обеспечило треть потребностей Вооруженных Сил Украины на начальном этапе войны.

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