В Беларуси доллар с ходу преодолел отметку в три рубля 26.06.2023, 10:56

1,044

Торги продолжаются.

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль начал стремительно падать.

Курс доллара вырос на 0,78% — до 3,0123 рубля.

В обменниках курс продажи доллара превысил отметку 3,1 рубля. Так, в «Сбер Банке (Беларусь)» американскую валюту можно приобрести за 3,105 рубля.

Курс евро на старте торгов оставался на уровне 21 июня — 3,2847 рубля.

Российский рубль упал на 0,58% — до 3,5447 рубля за 100 российских рублей.

Курс юаня вырос на 0,67% — 4,1655 рубля за 10 юаней.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».