В Беларуси доллар с ходу преодолел отметку в три рубля
- 26.06.2023, 10:56
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Торги продолжаются.
На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль начал стремительно падать.
Курс доллара вырос на 0,78% — до 3,0123 рубля.
В обменниках курс продажи доллара превысил отметку 3,1 рубля. Так, в «Сбер Банке (Беларусь)» американскую валюту можно приобрести за 3,105 рубля.
Курс евро на старте торгов оставался на уровне 21 июня — 3,2847 рубля.
Российский рубль упал на 0,58% — до 3,5447 рубля за 100 российских рублей.
Курс юаня вырос на 0,67% — 4,1655 рубля за 10 юаней.