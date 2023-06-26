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В Беларуси доллар с ходу преодолел отметку в три рубля

  • 26.06.2023, 10:56
  • 1,044
В Беларуси доллар с ходу преодолел отметку в три рубля

Торги продолжаются.

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль начал стремительно падать.

Курс доллара вырос на 0,78% — до 3,0123 рубля.

В обменниках курс продажи доллара превысил отметку 3,1 рубля. Так, в «Сбер Банке (Беларусь)» американскую валюту можно приобрести за 3,105 рубля.

Курс евро на старте торгов оставался на уровне 21 июня — 3,2847 рубля.

Российский рубль упал на 0,58% — до 3,5447 рубля за 100 российских рублей.

Курс юаня вырос на 0,67% — 4,1655 рубля за 10 юаней.

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