Российские пропагандисты: Видео с Шойгу — «консерва»2
- 26.06.2023, 11:01
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Глава Минобороны РФ изолирован.
Популярный российский Telegram-канал о войне «Рыбарь» сообщает, что видео с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, где он якобы проверил передовой пункт управления группировки «Запад», — «консерва».
Видео было записано до мятежа главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина.
В свою очередь Telegram-канал «ВЧК ОГПУ» пишет, что Шойгу изолирован.
«В окружении Шойгу настроения панические. Сам он изолирован. Уже завтра могут объявить о кадровых решениях.
Оперативно-следственная группа сформирована и ведет работу», — утверждает Telegram-канал.