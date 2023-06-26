Российские пропагандисты: Видео с Шойгу — «консерва» 2 26.06.2023, 11:01

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Глава Минобороны РФ изолирован.

Популярный российский Telegram-канал о войне «Рыбарь» сообщает, что видео с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, где он якобы проверил передовой пункт управления группировки «Запад», — «консерва».

Видео было записано до мятежа главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина.

В свою очередь Telegram-канал «ВЧК ОГПУ» пишет, что Шойгу изолирован.

«В окружении Шойгу настроения панические. Сам он изолирован. Уже завтра могут объявить о кадровых решениях.

Оперативно-следственная группа сформирована и ведет работу», — утверждает Telegram-канал.

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