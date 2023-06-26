Исследовательницу честности из Гарварда уличили во лжи 5 26.06.2023, 11:15

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Она фальсифицировала данные.

Ученую Франческу Джино уличили в подтасовке данных при проведении бихевиористских исследований о честности, сообщает The New York Times.

К моменту обнаружения фальсификаций в ее статьях исследовательница уже стала соавтором десятков статей в рецензируемых журналах на такие темы, как «может ли счет до 10 перед едой привести к выбору более здоровой пищи» или «как нетворкинг может заставить профессионалов чувствовать себя грязными».

16 июня соавтор одной из статей с Джино 2012 года Макс Базерман получил от университета уведомление о том, что их совместное исследование содержит сфабрикованные результаты. Получив уведомление, ученый заявил The Chronicle of Higher Education, что не имел отношения к фальсификации. Джино же отказалась комментировать обвинения в фальсификации исходных данных.

Согласно исследованию 2012 года, люди были гораздо честнее в своих ответах при заполнении страховых и налоговых документов, если их просили подтверждать правдивость своих ответов в верхней части документа, а не в нижней. Несмотря на то, что данная работа многократно цитировалась другими учеными, позднейшие исследования показали, что приведенные в ней результаты эксперимента выглядят недостоверными.

На следующий день после публикации Базермана в The Chronicle of Higher Education, 17 июня, в блоге DataColada появились сообщения о фальсификациях еще в трех статьях, написанных при участии исследовательницы.

Сразу после этих публикаций Джино отправили в «административный отпуск» без указания причин.

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