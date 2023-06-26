Украинский политолог: Пригожин уедет в Африку, а не в Беларусь 10 26.06.2023, 11:22

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Евгений Пригожин

Сейчас в Московии начнется «бой бульдогов под ковром».

Известный украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин уедет в Африку, а не Беларусь. Такое мнение он выразил в «Фейсбуке»:

— Последние события в России будут иметь разнообразные последствия

Некоторые мы увидим в ближайшие дни, в частности кадровые решения, в том числе по Минобороны. Другие последствия проявятся позднее.

Но важнее всего то, что произошло с Путиным и Пригожиным. Пригожин фактически обнулил себя как влиятельный и популярный субъект российской политики. А Путин девальвировал себя, показав свою политическую и административную слабость.

Ведь проблему Пригожина решал не Путин, а представители Кремля (Патрушев, Вайно), люди из окружения Путина (Дюмин), с участием Лукашенко. Путин обещал решить проблему ЧВК «Вагнер» силовым путем, а пришлось договариваться с Пригожиным, идти на формальный компромисс.

Это уже второй всем очевидный облом Путина. Первый был в прошлом году — после военных поражений в Украине. Сейчас — после «компромисса» с Пригожиным.

Но если проблему можно решить без Путина, то зачем тогда Путин? Думаю, что эта мысль все чаще будет приходить в головы различных российских руководителей и представителей элит.

Слабых царей в России не уважают, и заканчивают они плохо.

А про Пригожина и ЧВК «Вагнер» забудьте. Часть «вагнеровцев», скорее всего, уйдет с Пригожиным в Африку. Там для Пригожина выгоднее, чем воевать против Украины, и гораздо безопаснее, чем в Беларуси.

Большую часть «вагнеровцев» расформируют и раскидают по различным подразделениям.

Версия о том, что Пригожин поведет «вагнеровцев» из Беларуси на Киев — конспирологическая чушь. Для Кремля недопустимо сохранение ЧВК «Вагнер» в прежнем виде, в том числе и на территории Беларуси. Это и опасно (а вдруг захотят повторить) и нецелесообразно.

Думаю, что сейчас в РФ вообще возникнет табу на частные армии. Единственным исключением останутся кадыровцы.

За другими последствиями событий 24 июня в РФ, в том числе персональными, будем наблюдать.

Сейчас в Московии начнется «бой бульдогов под ковром», как говорил Черчилль.

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