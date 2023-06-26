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Российская армия перестала существовать

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  • Антон Геращенко
  • 26.06.2023, 11:27
  • 20,538
Российская армия перестала существовать

РФ предстоит кровавая война, не гражданская.

1. В «Вагнере» после неудавшегося мятежа начался раскол на тех, кто почувствовал себя использованным втемную, и тех, кто остался верен Пригожину.

2. Из ЧВК «Вагнер» в полном составе увольняются боевые летчики: они не согласны с тем, как вчера были уничтожены самолеты и вертолеты ВКС РФ.

3. Разрушилась вертикаль власти. Никто в России отныне не может чувствовать себя в безопасности. Ни чиновник, ни олигарх, ни ФСБшник, которые раньше считали себя царями жизни. Путин вчера перестал обладать монополией на насилие в стране. Было доказано, что все решает та группировка, у которого больше оружия и решимости.

4. России предстоит кровавая война, не гражданская, а война кланов, вооруженных группировок и частных армий: чеченцев, пригожинцев, наемных вооруженных бандитов, которые отделятся от Пригожина или других ЧВК и будут наняты местными кланами для защиты от вторжения чужаков. Весь крупный бизнес и олигархи будут создавать (если еще не создали) частные армии, как это уже сделал «Газпром» для своей защиты.

Конфликты и передел собственности будут решаться силовым путем. Это будут новые 90-е, но намного страшнее. В стиле и жанре боевика-антиутопии «Безумный Макс».

5. Российская армия де-факто перестала существовать как единый организм. Солдаты и офицеры, сидящие в окопах на бойне, развязанной Путиным, вчера окончательно осознали полную бессмысленность войны против Украины на фоне того, что в тылу группа уголовников может проехать за день 600 км, сметая все на своем пути, а потом быть амнистированной за убийства летчиков и мирных жителей.

6. Украина на несколько шагов стала ближе к полному восстановлению своей территориальной целостности, включая Крым.

7. Жаль, что весь этот цирк не закончился самоуничтожением режима Путина и группировки Пригожина. Но уверен, что все повторится и с большим размахом!

Антон Геращенко, Telegram

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