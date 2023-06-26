Латвия призвала своих граждан покинуть Беларусь 2 26.06.2023, 11:29

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Покинуть просят и территорию РФ.

В России после попытки военного переворота, предпринятой в конце прошлой недели, существует много неясностей, отметил в интервью передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении министр иностранных дел и новоизбранный президент Латвии Эдгарc Ринкевичc, передает DELFI.

Он повторно призвал граждан и неграждан Латвии, которые находятся на территории России и Беларуси, покинуть эти страны. Точных данных о том, сколько жителей Латвии в настоящий момент находится в соседних странах, нет, поскольку далеко не все регистрируются в консульской службе. Известно, что за последние полгода Беларусь посетили несколько тысяч человек из Латвии.

Ринкевич подчеркнул, что людям, которые едут в Россию и Беларусь, надо осознавать, что возможность Латвии им помочь, если возникнут какие-либо проблемы, очень серьезно ограничена, организовать эвакуацию из этих стран не представляется возможным.

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