«Ъ»: Пригожин до сих пор под следствием по делу о мятеже 12 26.06.2023, 11:30

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Евгений Пригожин

Расследование продолжается.

Уголовное дело об организации вооруженного мятежа, возбужденное против основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина после «похода» армии наемников на Москву, остается в силе, сообщил источник «Коммерсанта» в Генпрокуратуре РФ.

По его словам, постановление о возбуждении дела «пока не отменено», поскольку «для принятия иного решения прошло слишком мало времени». Расследование продолжает следственное управление Федеральной службы безопасности, добавил источник.

Закрытие дела против Пригожина было частью его договоренности с Кремлем.

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