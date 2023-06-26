закрыть
26 июня 2023, понедельник, 13:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Экономисты ЕАБР: Беларусь ждет скачок цен

4
  • 26.06.2023, 11:43
  • 5,794
Экономисты ЕАБР: Беларусь ждет скачок цен

Даже лояльный к белорусским властям банк прогнозирует усиление инфляции.

Евразийский банк развития, который известен лояльными прогнозами для белорусской экономики, ожидает скачок цен из-за того, что в стране все активнее покупают товары и берут на это кредиты.

«В ближайшие месяцы ожидается сохранение низких месячных темпов роста потребительских цен. Годовой показатель может опуститься ниже 3%. На фоне ускорения роста кредитования и усиления внутреннего спроса будут увеличиваться инфляционные риски, что потребует более консервативного подхода к смягчению монетарных условий (в том числе регулировать денежную массу, которая в обращении, и процентные ставки по кредитам. — Прим. ред.)», — считают в ЕАБР.

Напомним, годовая инфляция в мае снизилась до 3,7%. На этом фоне Нацбанк с 28 июня в шестой раз в этом году снизит ставку рефинансирования — до 9,5%. К концу года эта ставка может быть на уровне 9−9,5%, прогнозируют в ЕАБР.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси Юрий Фельштинский
Никогда еще кремлевская власть не выглядела такой жалкой и беспомощной
Никогда еще кремлевская власть не выглядела такой жалкой и беспомощной Андрей Санников
Итак… Что же произошло с военным переворотом Пригожина?
Итак… Что же произошло с военным переворотом Пригожина? Юрий Фельштинский