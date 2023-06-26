В Минске водитель троллейбуса собрал «паровоз»2
- 26.06.2023, 11:55
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Несколько пассажиров в больнице.
Водитель минского троллейбуса собрал «паровоз». Как сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, около 9:25 на улице Одоевского вблизи дома №81 водитель общественного транспорта отвлекся и врезался в попутный Mercedes. Легковушка в свою очередь въехала в каршеринговый Chevrolet.
Нескольких пассажиров троллейбуса после аварии отвезли в больницу для обследования.
На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома.