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В Минске водитель троллейбуса собрал «паровоз»

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  • 26.06.2023, 11:55
  • 5,802
В Минске водитель троллейбуса собрал «паровоз»
Иллюстративное фото

Несколько пассажиров в больнице.

Водитель минского троллейбуса собрал «паровоз». Как сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, около 9:25 на улице Одоевского вблизи дома №81 водитель общественного транспорта отвлекся и врезался в попутный Mercedes. Легковушка в свою очередь въехала в каршеринговый Chevrolet.

Нескольких пассажиров троллейбуса после аварии отвезли в больницу для обследования.

На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

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