В Минске водитель троллейбуса собрал «паровоз» 2 26.06.2023, 11:55

5,802

Иллюстративное фото

Несколько пассажиров в больнице.

Водитель минского троллейбуса собрал «паровоз». Как сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, около 9:25 на улице Одоевского вблизи дома №81 водитель общественного транспорта отвлекся и врезался в попутный Mercedes. Легковушка в свою очередь въехала в каршеринговый Chevrolet.

Нескольких пассажиров троллейбуса после аварии отвезли в больницу для обследования.

На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».