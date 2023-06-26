The Times: Правительство Британии будет готовиться к распаду России 3 26.06.2023, 11:59

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В Лондоне всерьез рассматривают такой сценарий.

В правительстве Великобритании считают, что после бунта главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина Лондону следует начинать готовиться к сценарию неожиданного распада России, сообщает The Times, ссылаясь на источники.

Как пишет газета, еще в начале развязанной Россией полномасштабной войны в Британии предполагали, что она может закончиться для Москвы нестабильностью внутри страны. Однако «марш на Москву» Пригожина и скорость, с которой он развивался, побудили дипломатов уже сейчас готовить план действий на разные сценарии.

«Мы должны ждать и смотреть, что будет дальше. Это может быть лишь первая глава чего-то нового», — сказал собеседник The Times.

Главный секретарь казны Соединенного Королевства Джон Глен назвал события последних дней «внутренним делом» России. В то же время бывший военный атташе Британии в Москве Джон Форман заявил, что успешный захват Пригожиным власти стал бы «худшим сценарием», назвав его «фашистом», в отношении которого не стоит питать иллюзий.

«Мы думали, что все это будет происходить постепенно. О неожиданном «марше на Москву» речь не шла», — рассказал он, добавив, что западных дипломатов озадачил темп развития событий.

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