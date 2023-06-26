Пригожинский путч 1 Павел Климкин

26.06.2023, 12:14

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Павел Климкин

Сценаристы хорошо представляли, каких результатов они хотят добиться.

После «пригожинского путча» рано делать прогнозы и даже выводы. Очевидно, что картина событий обезображена и в ней много неизвестных. Но Пригожин себе место в истории России уже забронировал. Более того, он и его люди оказались способными актерами и даже режиссерами в этой игре. Но сценаристы за кадром, там они и останутся.

Планирование путча не было делом одного дня – это видно по тактическим и логистическим решениям. И сценаристы хорошо представляли, каких результатов они хотят добиться.

Во-первых, это нанесло удар лично по авторитету и легитимности Путина, а также ключевых российских структур. Занятие Ростова и Воронежа, мгновенное продвижение по России, сбитие вертолетов – это все воспринимается как сила «Вагнера» и слабость системы.

Во-вторых, создано ощущение нестабильности российского режима, но с возможностью перемен «в худшую сторону». То есть искаженный выбор означает: или загнанный в угол и способный на иррациональные действия Путин, или что-то хуже него. Или выход за пределы этой дилеммы, что и является вторым основным сигналом «сценаристов». Что можно перевести как завуалированное предложение части российских элит говорить с Западом на компромиссных, а не российских или западных условиях.

Нам, конечно, подходит только последнее – на наших и западных, и это можно сделать после очевидного для российских элит поднятия ставок и разговаривая с позиции силы.

Запад способен прочитать все эти сигналы и уже сделал это, теперь нам важно, чтобы он из этого сделал правильные выводы. Общие с нами – как руководство для действий.

Павел Климкин, «Фейсбук»

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