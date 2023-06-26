Педиатры назвали идеальную физическую активность для детей 26.06.2023, 12:18

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Исследователи проанализировали данные 792 детей.

Ученые из Университета Восточной Финляндии в Куопио выяснили, что легкая физическая активность эффективнее в борьбе с последствиями малоподвижного образа жизни, чем умеренная или высокая активность. Исследование опубликовано в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Исследователи проанализировали данные 792 детей. За 13 лет наблюдения дети стали больше сидеть, меньше времени посвящать легкой физической активности и больше — умеренной или высокоинтенсивной. Одновременно с этим вырос уровень показателя воспаления — С-реактивного белка в крови. В целом воспаление было значительно ниже у детей, которые регулярно занимались легкой физической активностью, а также у них было ниже содержание жира в организме.

Эти результаты подчеркивают, что легкая физическая активность может быть в два-три раза эффективнее, чем умеренная и высокоинтенсивная активность, отметили ученые. Другие исследования показали, что при малоподвижном образе жизни и ожирении в организме возникает системное воспаление, повышающее риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

При легкой физической активности частота дыхания и пульс у детей и взрослых практически не меняются. К ней относят прогулки, растяжку, игры в прятки и так далее.

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