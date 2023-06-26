закрыть
26 июня 2023, понедельник, 13:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Педиатры назвали идеальную физическую активность для детей

  • 26.06.2023, 12:18
  • 2,240
Педиатры назвали идеальную физическую активность для детей

Исследователи проанализировали данные 792 детей.

Ученые из Университета Восточной Финляндии в Куопио выяснили, что легкая физическая активность эффективнее в борьбе с последствиями малоподвижного образа жизни, чем умеренная или высокая активность. Исследование опубликовано в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Исследователи проанализировали данные 792 детей. За 13 лет наблюдения дети стали больше сидеть, меньше времени посвящать легкой физической активности и больше — умеренной или высокоинтенсивной. Одновременно с этим вырос уровень показателя воспаления — С-реактивного белка в крови. В целом воспаление было значительно ниже у детей, которые регулярно занимались легкой физической активностью, а также у них было ниже содержание жира в организме.

Эти результаты подчеркивают, что легкая физическая активность может быть в два-три раза эффективнее, чем умеренная и высокоинтенсивная активность, отметили ученые. Другие исследования показали, что при малоподвижном образе жизни и ожирении в организме возникает системное воспаление, повышающее риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

При легкой физической активности частота дыхания и пульс у детей и взрослых практически не меняются. К ней относят прогулки, растяжку, игры в прятки и так далее.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси Юрий Фельштинский
Никогда еще кремлевская власть не выглядела такой жалкой и беспомощной
Никогда еще кремлевская власть не выглядела такой жалкой и беспомощной Андрей Санников
Итак… Что же произошло с военным переворотом Пригожина?
Итак… Что же произошло с военным переворотом Пригожина? Юрий Фельштинский