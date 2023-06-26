Сырский: ВСУ выбивают россиян на флангах Бахмута
- 26.06.2023, 12:23
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Идет штурм.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны продвигаются вперед на Бахмутском направлении.
Об этом он сообщил в понедельник, 26 июня.
По словам Сырского, украинские военные продолжают штурмовые действия.
«Враг выбивается с позиций на флангах города Бахмут, а Украина возвращает под контроль свои территории», — заявил он.
По данным Генштаба, в течение последних суток на Бахмутском направлении россияне безуспешно наступали в районах Миньковки, Григорьевки и Богдановки Донецкой области.