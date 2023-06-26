Экс-глава ГУР: Лукашенко себе не может гарантировать безопасность 26.06.2023, 12:31

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Не говоря уже о Пригожине.

Главаря «вагнеровцев» Евгения Пригожина могут устранить в Беларуси в ближайшее время, а сам Лукашенко не контролирует даже собственных силовиков, считает экс-глава Службы внешней разведки Украины и экс-начальник ГУР Минобороны Валерий Кондратюк. Такое мнение он высказал «Фокусу».

«Лукашенко себе не может дать гарантий безопасности, не говоря уже о Пригожине. Но Лукашенко сыграет свою определенную роль для стабильности в самой Беларуси», — сказал Кондратюк.

По его мнению, в Беларуси тоже изменилась ситуация, и люди с оружием могут пойти и защищать в Беларуси свои интересы.

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