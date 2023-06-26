Главред «Независимой газеты»: Участие Путина в выборах под вопросом 26.06.2023, 12:48

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Имидж главы Кремля подорван.

Захват Ростова, стремительный марш на Москву наемников ЧВК «Вагнер» и практически полное отсутствие сопротивления мятежу Евгения Пригожина со стороны силовых структур сильно подорвали имидж Владимира Путина в глазах российской элиты. Об этом The New York Times сказал главный редактор российской «Независимой газеты» Константин Ремчуков. По его мнению, ее представители могут даже попытаться убедить его не участвовать в президентских выборах в 2024 г.

Идея того, что «Путин, находясь во власти, обеспечивает стабильность и гарантирует безопасность, потерпела фиаско в последние 24 часа», сказал Ремчуков:

Если еще месяц назад я был уверен, что Путин безусловно пойдет на выборы, потому что таково его право, то теперь я вижу, что элиты больше не могут чувствовать себя в полной безопасности.

По его словам, это очень хорошо чувствовалось в Москве в субботу. Несколько известных людей бежали из столицы в день мятежа, рассказал Ремчуков. Сам он решил не выезжать на своих дорогих машинах – Mercedes или Bentley – опасаясь, что вагнеровцы могут отнять их, если дойдут до Москвы.

Так называемая «элита Путина» в момент опасности бросилась спасать не Путина, а себя и свои семьи: парад бизнес-джетов продолжался сутки, пишет член федерального совета «Яблока» Лев Шлосберг: «Эти люди – как чиновники, так и предприниматели – поверили, что Пригожин войдет в Москву и захватит власть. Поверили, что Москва будет сдана и власть Путина падет. Страх элиты показал также очень важную вещь: эти люди хорошо знают, чтоБлизкие к Путину люди теперь могут попытаться уговорить его не идти на выборы, полагает Ремчуков. По его мнению, после событий последних дней Путин полностью утратил статус гаранта безопасности и богатства элит.

Путин отработал два президентских срока в 2000-2008 гг., потом поставил престолоблюстителем Дмитрия Медведева. Вернувшись на пост президента, Путин увеличил сроки правления с четырех до шести лет; его второй шестилетний срок заканчивается в 2024 г. государства давно нет, есть только имитация. Защищать имитацию не будет никто».

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