«За 3 часа посчитали только половину» 2 26.06.2023, 12:59

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Белорус принес 12-литровое ведро монет в банк.

История с монетками началась с ремонта. Александр заказывал мебель, а заказчик очень долго ее делал, да еще и с косяками. Некоторые элементы приходилось переделывать по четыре-пять раз. Сроки, конечно же, были пропущены, но ребята не отказывались от исправлений. Все шло к конфликту, и у героя появилась идея — показать мебельщикам, насколько бывают тяжелые деньги, в прямом смысле, пишет onliner.by.

Мне нужно было 1500 рублей, и я стал обзванивать банки в охоте за единичками. В объеме это целая машина инкассации, поэтому все банки мне категорически отказывали. Но в какой-то момент мне предложили выдать монетки, но разными номиналами — 1, 2, 5, 10 и 20 копеек. Я приехал в банк, мне выкатили целую тележку этих монет, я погрузил их в два мешка и уехал домой. По дороге взял 12-литровое ведро.

Когда мебельщикам нужно было платить за их работу, я вышел с этим ведром монет. Они были в шоке. Ситуация была комичная, они не знали, как на это реагировать, взялись считать, но недолго. Говорю, ребят, вы все поняли, и расплатился с ними крупным номиналом, но если придет кухня с косяками — готовьтесь.

Кухню сделали очень быстро, привезли, установили, все без нареканий. Рассчитался снова крупным номиналом, а ведро осталось стоять у меня. С ним нужно было что-то делать, и я пошел его возвращать. Но не так просто сдать монетки банку, отделений, где есть счетные машинки, в Минске не так много, да еще и чтобы работали в выходной.

Нашел отделение «БНБ-банка». Предупредил, что у меня большой объем, монеты нужно отсортировать, в общем, оговорил с банком все нюансы заранее. Отделение работало до 22, я пришел туда в 18, чтобы был запас времени — мало ли, что-то пойдет не так. Я со спокойной душой шел в конкретное отделение. Оказалось, что у них машинка не сортирует монеты по номиналу. Мы всем отделением сели и начали сортировать эти 12 литров. Все три часа его и сортировали.

Люди, которые приходили, я замечал, что они улыбались, кому-то нужна была мелочь, а мы сидим в соседней кабинке и смеемся. Все были на позитиве. Работало две кассы, и очереди не появилось. Единственное, что кассиршу жалко. Спасибо ей большое, что не отказала! Получилось посчитать не все, где-то половину (700 рублей).

Что делать с остальными? Думаю, тоже отдать в банк, а вот двоечки и единички оставлю себе, ремонт хоть почти и закончился, но всякое может быть.

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