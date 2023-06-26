Три туристических автобуса из Витебска стали заложниками мятежа Пригожина 14 26.06.2023, 13:15

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Мимо остановившегося гражданского транспорта проходила техника с войсками.

Около ста туристов из Витебщины на трех автобусах застряли на трассе М4 во время мятежа наемников в России. Потребовалось вмешательство посольства, пишут «Народные новости Витебска».

Как рассказал изданию представитель одной из туристических компаний, из Краснодарского края в Витебск возвращались четыре туристических автобуса. Одному из них удалось проскочить трассу М4 до начала мятежа, а три автобуса оказались заблокированы в колонне транспорта неподалеку от Миллерово (Ростовская область, РФ) из-за того, что дорога М4 была перекрыта.

Мимо остановившегося гражданского транспорта проходила техника с войсками. При этом, как рассказал собеседник издания, у одного из парней, вышедших покурить на улицу и разговаривавшего по видеосвязи, военные отняли и разбили смартфон.

После 12 часов стояния в колонне, витебляне решили обратиться в отделение белорусского посольства, которое находится в Ростове-на-Дону.

В результате на выручку белорусам прислали мэра Миллерово, которому удалось вызволить их западни и привезти в свой город.

После этого автобусы решили двинуться на Москву. Они пробирались туда окольными дорогами через Тамбовскую область и снова попали в передрягу. Бдительные россияне заметили на проселочных дорогах три автобуса с иностранными номерами, движущиеся в сторону столицы и посчитали, что это едут «вагнеры». Они сообщили в полицию и на белорусских туристов был объявлен план «Перехват».

Туристические автобусы были блокированы несколькими патрульными машинами. Однако, убедившись в том, что это едут белорусские туристы, а не мятежники, дорожная полиция отпустила их с миром.

К обеду 25 июня туристам из Витебской области удалось добраться до Москвы. Уже оттуда они отправились на Родину. Белорусскую границу они пересекли уже ближе к ночи.

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