закрыть
26 июня 2023, понедельник, 15:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Крупный белорусский банк заявил о техническом сбое

  • 26.06.2023, 13:32
  • 6,438
Крупный белорусский банк заявил о техническом сбое

Приостановлена возможность совершения операций в приложениях банка.

В понедельник, 26 июня, белорусский банк БелВЭБ проинформировал своих клиентов о техническом сбое. В результате перестала работать система «Интернет-Банк», а у корпоративных клиентов — мобильное приложение «БелВЭБ Бизнес».

Согласно информации, размещённой в официальном телеграм-канале БелВЭБ, банк временно приостановил возможность совершения операций в данных приложениях, а клиентам рекомендовал обращаться непосредственно в сервисные офисы банка по месту обслуживания для проведения операций по счетам.

Когда устранят причины технического сбоя, в банке не сообщили, подчеркнув лишь, что «прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления работы сервиса».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси Юрий Фельштинский
Никогда еще кремлевская власть не выглядела такой жалкой и беспомощной
Никогда еще кремлевская власть не выглядела такой жалкой и беспомощной Андрей Санников
Итак… Что же произошло с военным переворотом Пригожина?
Итак… Что же произошло с военным переворотом Пригожина? Юрий Фельштинский