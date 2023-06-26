Крупный белорусский банк заявил о техническом сбое
- 26.06.2023, 13:32
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Приостановлена возможность совершения операций в приложениях банка.
В понедельник, 26 июня, белорусский банк БелВЭБ проинформировал своих клиентов о техническом сбое. В результате перестала работать система «Интернет-Банк», а у корпоративных клиентов — мобильное приложение «БелВЭБ Бизнес».
Согласно информации, размещённой в официальном телеграм-канале БелВЭБ, банк временно приостановил возможность совершения операций в данных приложениях, а клиентам рекомендовал обращаться непосредственно в сервисные офисы банка по месту обслуживания для проведения операций по счетам.
Когда устранят причины технического сбоя, в банке не сообщили, подчеркнув лишь, что «прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления работы сервиса».