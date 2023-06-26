На выборах в Греции консерваторы уверенно победили 4 26.06.2023, 13:35

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Правительство Мицотакиса выступает против путинской агрессии в Украине.

В Греции консервативная партия «Новая демократия» одержала убедительную победу на парламентских выборах (вторых за пять недель), сообщает BBC.

Праволиберальная партия «Новая демократия» (НД) Кириакоса Мицотакиса набрала 40,5% голосов, опередив главного соперника - коалицию левых радикалов «Сиризу» - почти на 23 пункта после подсчета большинства голосов.

Недавно созданная крайне правая партия «Спартанцы» добилась успеха и, судя по всему, сумела преодолеть трехпроцентный барьер, чтобы пройти в парламент.

Таким образом, «Новая демократия» получит достаточно мест в парламенте, чтобы сформировать правительство на второй четырехлетний срок.

В ее пользу сработал новый закон о выборах, согласно которому победившая партия получает дополнительные места в зависимости от результатов голосования.

Любая партия, набравшая набольшее число голосов, сразу же получает 20 дополнительных мест, а в том случае, если она показывает результат в 40%, то бонусные места вырастают до 50.

На предыдущих выборах, состоявшихся в конце мая и проведенных по системе пропорционального представительства, Мицотакису до большинства не хватило всего пяти мест, несмотря на то, что в целом его партия набрала 41%.

Экономика во главе угла

Основное внимание избирателей было сосредоточено на внутренних экономических проблемах страны, однако и проблемы миграции также вышли на первый план.

Всего неделю назад у западного побережья Греции затонула лодка с нелегальными мигрантами, в результате чего погибли или пропали без вести сотни человек.

Эта трагедия поставила под сомнение жесткую миграционную политику, проводимую прежним правительством Мицотакиса, но на настроение избирателей это не повлияло.

55-летний Кириакос Мицотакис - выпускник Гарвардского университета, бывший финансист - завоевал популярность среди греческих избирателей, в частности, тем, что обеспечил быстрое восстановление экономики после пандемии: 8,3% роста в 2021 году и 5,9% - в прошлом году.

В отношении войны России с Украиной правительство Мицотакиса занимает ту же позицию, что и весь Евросоюз и большинство стран мира.

«Мы заняли сторону. Безоговорочно. Мы - с Украиной против путинской агрессии», - сказал Мицотакис в прошлом мае, выступая в Конгрессе США.

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