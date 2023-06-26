Германия планирует отправить к границе с Беларусью четыре тысячи солдат 7 26.06.2023, 13:42

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фото: reuters

Чтобы «обеспечить безопасность восточного фланга» НАТО.

Германия запланировала дополнительно отправить в граничащую с Беларусью Литву 4000 солдат, чтобы «обеспечить безопасность восточного фланга» НАТО. Об этом 26 июня заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

«Германия готова разместить на постоянной основе в Литве усиленную бригаду», — передают его слова немецкие СМИ.

#BREAKING Germany plans to permanently station an additional 4,000 soldiers in NATO ally Lithuania to help secure the alliance's eastern flank, German Defence Minister Boris Pistorius says pic.twitter.com/KEuAn9DeYw — dpa news agency (@dpa_intl) June 26, 2023

Писториус отметил, что необходимыми условиями являются соответствующая инфраструктура, например, казармы, и гибкая совместимость с планированием НАТО».

Напомним, накануне, 25 июня, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что НАТО придется усилить границу с Беларусью в случае, если туда приедет глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Если Пригожин или часть группы Вагнера окажется в Беларуси с неясными планами и неясными намерениями, то это будет означать лишь то, что нам необходимо еще больше усилить безопасность наших восточных границ. Я говорю… не только о Литве, но, без сомнения, обо всем НАТО», — сказал он.

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