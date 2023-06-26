Бывшие друзья Пригожина призывают его застрелиться 18 26.06.2023, 13:49

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На росТВ начали резко критиковать главаря ЧВК «Вагнера».

Бывшие друзья Пригожина начали выступать с резкой критикой главы незаконной ЧВК «Вагнер».

Среди прочих оказался и бывший подчиненный Пригожина, а теперь депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев.

Он признался, что в 2014 году руководил операциями ЧВК «Вагнер». Теперь Гурулев предлагает своему экс-начальнику покончить с собой.

«Только пуля в лоб — единственное спасение и для Пригожина, и для Уткина (один из основателей «Вагнера»- ред.), — заявил Гурулев в программе «Воскресный вечер» федерального телеканала.

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