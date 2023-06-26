Бывшие друзья Пригожина призывают его застрелиться

Бывшие друзья Пригожина призывают его застрелиться18
- 26.06.2023, 13:49
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На росТВ начали резко критиковать главаря ЧВК «Вагнера».
Бывшие друзья Пригожина начали выступать с резкой критикой главы незаконной ЧВК «Вагнер».
Среди прочих оказался и бывший подчиненный Пригожина, а теперь депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев.
Он признался, что в 2014 году руководил операциями ЧВК «Вагнер». Теперь Гурулев предлагает своему экс-начальнику покончить с собой.
«Только пуля в лоб — единственное спасение и для Пригожина, и для Уткина (один из основателей «Вагнера»- ред.), — заявил Гурулев в программе «Воскресный вечер» федерального телеканала.