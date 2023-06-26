Маляр: ВСУ полностью освободили Ровнополь 3 26.06.2023, 14:08

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Украинская армия продолжает продвигаться на юг.

Подразделения украинской армии продолжают успешное продвижение на юг, взяв под полный контроль населенный пункт Ровнополь в Донецкой области. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.

В своем Telegram-канале она опубликовала лаконичное сообщение о том, что подразделения ВСУ возвратили под контроль Ровнополь и продолжают продвигаться далее.

Таким образом, успешная контрнаступательная операция ВСУ продолжает развиваться. Вооруженные силы Украины вернули под свой контроль девятый населенный пункт за три недели контрнаступления.

Ранее Генеральный штаб подтвердил, что ВСУ начали наступление сразу на нескольких участках фронта. Западные военные обозреватели считают, что украинская армия может воспользоваться неразберихой в России, которая возникла после попытки государственного переворота со стороны Пригожина и его частной военной компании.

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