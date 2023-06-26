Экс-глава МВД Украины: Лукашенко мог быть изначально причастен к бунту Пригожина

Экс-глава МВД Украины: Лукашенко мог быть изначально причастен к бунту Пригожина2
- 26.06.2023, 14:07
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У минского диктатора положение плачевное.
Лукашенко может быть замешан в бунте главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина.
Об этом в эфире Апостроф TV рассказал советник главы МВД в 2015-2021 годах Владимир Мартыненко.
«Лукашенко мог быть изначально причастен к бунту Пригожина. У минского диктатора положение плачевное. Вспомним его полет на 9 мая в Москву, как после он на некоторое время пропал с радаров. Лукашенко с одной стороны зависит от Путина, а с другой - остается хитрым политиком. Он до последнего пытается защитить себя от прямого втягивания в войну, хотя он представляет россиянам территорию для нанесения ударов по Украине», — сказал Мартыненко.
Как писал сайт Charter97.org, ранее версию о причастности Лукашенко к мятежу Пригожина высказали координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко и секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.