Экс-глава МВД Украины: Лукашенко мог быть изначально причастен к бунту Пригожина 2 26.06.2023, 14:07

10,304

У минского диктатора положение плачевное.

Лукашенко может быть замешан в бунте главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина.

Об этом в эфире Апостроф TV рассказал советник главы МВД в 2015-2021 годах Владимир Мартыненко.

«Лукашенко мог быть изначально причастен к бунту Пригожина. У минского диктатора положение плачевное. Вспомним его полет на 9 мая в Москву, как после он на некоторое время пропал с радаров. Лукашенко с одной стороны зависит от Путина, а с другой - остается хитрым политиком. Он до последнего пытается защитить себя от прямого втягивания в войну, хотя он представляет россиянам территорию для нанесения ударов по Украине», — сказал Мартыненко.

Как писал сайт Charter97.org, ранее версию о причастности Лукашенко к мятежу Пригожина высказали координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко и секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».