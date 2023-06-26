Апокалипсис в Лепеле: город засыпало мощным градом3
- 26.06.2023, 14:16
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Видеофакт.
26 июня в Лепеле произошло редкое явление — сильный град. На видео, которые разместили очевидцы в соцсетях, видно, как крупные ледяные шары падают на землю, машины и дома, пишет Telegram-канал «Хартия-97%».
«У нас тут сейчас апокалипсис», — говорит женщина на втором видео, которая пережидает непогоду в машине.
Апокалипсис в Лепеле: город засыпало мощным градом— Сharter97.org (@charter_97) June 26, 2023
26 июня в Лепеле произошло редкое явление - сильный град. На видео, которые разместили очевидцы в соцсетях, видно, как крупные ледяные шары падают на землю, машины и дома.
«У нас тут сейчас апокалипсис», - говорит женщина на… pic.twitter.com/uJ8AgoLDhC