Апокалипсис в Лепеле: город засыпало мощным градом 3 26.06.2023, 14:16

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Иллюстративное фото

Видеофакт.

26 июня в Лепеле произошло редкое явление — сильный град. На видео, которые разместили очевидцы в соцсетях, видно, как крупные ледяные шары падают на землю, машины и дома, пишет Telegram-канал «Хартия-97%».

«У нас тут сейчас апокалипсис», — говорит женщина на втором видео, которая пережидает непогоду в машине.

Апокалипсис в Лепеле: город засыпало мощным градом



26 июня в Лепеле произошло редкое явление - сильный град. На видео, которые разместили очевидцы в соцсетях, видно, как крупные ледяные шары падают на землю, машины и дома.



«У нас тут сейчас апокалипсис», - говорит женщина на… pic.twitter.com/uJ8AgoLDhC — Сharter97.org (@charter_97) June 26, 2023

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