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Апокалипсис в Лепеле: город засыпало мощным градом

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  • 26.06.2023, 14:16
  • 8,428
Апокалипсис в Лепеле: город засыпало мощным градом
Иллюстративное фото

Видеофакт.

26 июня в Лепеле произошло редкое явление — сильный град. На видео, которые разместили очевидцы в соцсетях, видно, как крупные ледяные шары падают на землю, машины и дома, пишет Telegram-канал «Хартия-97%».

«У нас тут сейчас апокалипсис», — говорит женщина на втором видео, которая пережидает непогоду в машине.

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