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Стало известно, кто может возглавить Минобороны РФ вместо Шойгу

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  • 26.06.2023, 14:27
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Стало известно, кто может возглавить Минобороны РФ вместо Шойгу
Алексей Дюмин

В его избирательной кампании ранее участвовали политтехнологи Пригожина.

В российских Telegram-каналах начала появляться информация о том, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин может заменить Сергея Шойгу на посту министра обороны РФ, пишет Медуза.

Ранее отставки Шойгу требовал главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин.

Назначение якобы должно состояться в ближайшее время. Комплиментарные посты в отношении Дюмина появились в том числе в каналах, близких к ЧВК «Вагнера».

В некоторых постах также утверждается, что главой генштаба РФ вместо Валерия Герасимова может стать Сергей Суровикин.

Во время мятежа Пригожина появилась информация, что Алексей Дюмин участвовал в переговорах с главой ЧВК, однако власти региона назвали эти сообщения недостоверными.

Сам Пригожин во время мятежа призывал к отставке министра обороны Сергея Шойгу. Однако после того, как глава ЧВК заявил, что останавливает «марш справедливости» на Москву, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно об изменениях «в плане доверия министру обороны».

Алексей Дюмин — бывший охранник Путина и бывший замминистра обороны. Источники «Медузы» называли его одним из покровителей Пригожина. Как отмечает Андрей Перцев, Пригожин и Дюмин давно знакомы и находятся в приятельских отношениях, а политтехнологи основателя ЧВК «Вагнера» участвовали в избирательной кампании Дюмина в 2016 году.

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