Названа самая коррумпированная сфера в Беларуси 15 26.06.2023, 14:37

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Генпрокурор сослался на «недостатки в организации профилактической работы».

В Беларуси ежегодно регистрируется 1,5-2 тысячи коррупционных преступлений. А к уголовной ответственности за коррупцию привлекают в среднем до тысячи человек. Такие цифры в интервью провластной газете назвал генпрокурор Андрей Швед.

За январь-май в Беларуси зарегистрировали уже более 620 коррупционных преступлений. Чаще всего это взяточничество, служебные хищения, злоупотребление служебными полномочиями и превышение власти.

Назвал генпрокурор и самую коррумпированную сферу. «Что касается сфер, наиболее податливых к коррупции, то здесь следует выделить сельское хозяйство. [...] Только за январь-май 2023 года в аграрной отрасли выявлено более 160 коррупционных преступлений, что в разы больше, чем за аналогичный период прошлого года (57)», — заявил Андрей Швед.

Причинами коррупции он назвал «недостатки в организации профилактической работы, проводимой государственными органами и организациями».

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