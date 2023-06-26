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Историческое решение: в Японии сделали первый шаг к передаче оружия Украине

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  • 26.06.2023, 14:49
  • 3,406
Историческое решение: в Японии сделали первый шаг к передаче оружия Украине

Подробности.

Власти Японии, которые рекордно наращивают военную мощь, собираются разрешить экспорт некоторых видов военной техники.

Об этом пишет ресурс Kyodo.

Отмечается, что правительство страны несколько недель назад организовало консультации, в ходе которых объяснило представителям правящих Либерально-демократической партии и партии Комейто, что некоторые виды вооружения могут идти на экспорт даже без нарушения национальных правил продажи оружия.

В качестве примеров разрешенной для экспорта продукции военного назначения назывались легковые и грузовые автомобили, но без вооружения, машины наблюдения и тральщики сил самообороны.

Не исключено, что правительство премьер-министра Фумио Кишиды изменило свою позицию по принципам Японии по экспорту вооружений на фоне вторжения РФ в Украину.

Япония может экспортировать военную технику в страны, с которыми сотрудничает в сфере безопасности, если целью их использования является спасение, транспортировка, наблюдение или разминирование.

Министр обороны Ясуказа Хамада заявил, что правительство будет решать, можно ли передавать летальное оружие в каждом конкретном случае.

Напомним, Токио запретил экспорт стали, алюминия и изделий из них в Российскую Федерацию.

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