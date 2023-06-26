Историческое решение: в Японии сделали первый шаг к передаче оружия Украине 2 26.06.2023, 14:49

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Подробности.

Власти Японии, которые рекордно наращивают военную мощь, собираются разрешить экспорт некоторых видов военной техники.

Об этом пишет ресурс Kyodo.

Отмечается, что правительство страны несколько недель назад организовало консультации, в ходе которых объяснило представителям правящих Либерально-демократической партии и партии Комейто, что некоторые виды вооружения могут идти на экспорт даже без нарушения национальных правил продажи оружия.

В качестве примеров разрешенной для экспорта продукции военного назначения назывались легковые и грузовые автомобили, но без вооружения, машины наблюдения и тральщики сил самообороны.

Не исключено, что правительство премьер-министра Фумио Кишиды изменило свою позицию по принципам Японии по экспорту вооружений на фоне вторжения РФ в Украину.

Япония может экспортировать военную технику в страны, с которыми сотрудничает в сфере безопасности, если целью их использования является спасение, транспортировка, наблюдение или разминирование.

Министр обороны Ясуказа Хамада заявил, что правительство будет решать, можно ли передавать летальное оружие в каждом конкретном случае.

Напомним, Токио запретил экспорт стали, алюминия и изделий из них в Российскую Федерацию.

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