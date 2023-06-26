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Владелицу цветочного бизнеса оштрафовали за антивоенные изображения в соцсетях

  • 26.06.2023, 14:56
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Владелицу цветочного бизнеса оштрафовали за антивоенные изображения в соцсетях
Татьяна Кондратская

Дело рассматривала судья Янина Мацулевич.

Владелицу цветочного бизнеса Татьяну Кондратскую оштрафовали за репосты и «пикетирование» в соцсетях, пишут витебские правозащитники.

В ее аккаунтах милиционеры заметили изображения флага Украины и другие изображения на тему российской агрессии против Украины. Также они нашли репосты с «экстремистских» информационных ресурсов.

Судья суда Полоцка и Полоцкого района Янина Мацулевич оштрафовала Кондратскую на 4440 рублей (120 базовых величин) по двум статьям — 24.23 КоАП (незаконное пикетирование) и 19.11 КоАП (распространение «экстремистской» информационной продукции).

Кстати, предпринимательница воспитывает двоих детей, в том числе дошкольницу Ивонну, в честь которой она назвала и сеть своих магазинов, торгующих цветами, игрушками и другими товарами для подарков. Магазины работают в Полоцке, Новополоцке, Верхнедвинске, Миорах, Ушачах.

Кондратская окончила юридический факультет Полоцкого государственного университета, хорошо говорит по-белорусски.

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