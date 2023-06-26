ВСУ: Идет наступление на Мелитополь, есть успехи 26.06.2023, 15:06

2,410

Украинская армия продвинулась на 1,5 километра вглубь обороны россиян.

Вооруженные Силы Украины имеют успех в наступлении в направлении Мелитополя и продвинулись на 1,5 км вглубь обороны россиян. Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны Таврического направления.

Военные заявляют, что в результате системного давления на Мелитопольском направлении Силы обороны продвинулись вглубь на 1,5 км — воины закрепляются на рубежах, проводят разминирование и аэроразведку местности.

Россияне пытаются восстановить утраченные позиции в районе недавно освобожденной Новодаровки.

За минувшие сутки на юге уничтожено 146 оккупантов, 229 ранено, четверо попали в плен. Также ВСУ поразили 15 единиц вооружения и техники.

Как писал сайт Charter97.org, подразделения украинской армии продолжают успешное продвижение на юг, взяв под полный контроль населенный пункт Ровнополь в Донецкой области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».