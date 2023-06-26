Как быстро избавиться от жира в духовке 1 26.06.2023, 15:06

Понадобятся два средства.

Духовка позволяет приготовить множество не только вкусных, но и полезных блюд, но и в процессе загрязняется жиром. Поэтому на рынке существует целый список химических средств для ее чистки. Но назвать их экологичными довольно трудно. Тем временем приготовить безопасное вещество, которое отчистит грязную духовку до блеска, можно собственноручно.

OBOZREVATEL рассказывает о проверенных рецептах. Для них понадобятся только простые, доступные и дешевые ингредиенты.

Лимон для блеска

Лимонная кислота, которой богат этот цитрусовый фрукт, обладает прекрасными обезжиривающими и очищающими свойствами. Чтобы использовать преимущества лимонного сока в духовке, лучше смешать его с водой.

Возьмите жаростойкий сосуд, положите в него нарезанный ломтиками лимон и залейте его водой. Далее разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте в нее этот сосуд на 15 минут. Вода, насыщенная лимонной кислотой, начнет испаряться и действовать на налипший жир. Когда духовка остынет после такой обработки, загрязнение можно будет легко смыть, а металлические части будут блестеть.

Сода и уксус для стойких пятен

Эти два продукта вместе дают мощный очищающий эффект. Использование соды и уксуса не только очищает, но дезинфицирует и дезодорирует поверхности. Чтобы очистить ими духовку, возьмите:

• немного воды;

• белый уксус;

• пищевую соду;

• пульверизатор;

• губку, ткань или бумажное полотенце.

Чтобы очистить духовку содой и уксусом, сначала снимите решетку и промойте ее. Далее протрите дно прибора влажной тряпкой. При необходимости используйте металлическую лопатку, чтобы соскоблить весь пригорелый жир, который удастся.

Затем переходите к нанесению очищающего средства. В контейнере смешайте половину стакана пищевой соды с небольшим количеством воды, чтобы получилась паста. С помощью чистой ткани или губки нанесите полученное средство на внутренние стенки прибора, не затрагивая зоны нагрева. Оставьте соду не менее чем на 2 часа, чтобы она глубоко подействовала на жир. При необходимости содовую пасту можно оставить даже на ночь.

Затем побрызгайте высохшую соду горячей водой из пульверизатора и потрите все пятна с помощью губки. После этого уберите остатки соды и щедро распылите на все поверхности духовки разбавленный водой уксус. Оставьте его действовать на несколько минут, а затем сотрите влажной тряпкой или бумажным полотенцем. После этого дайте духовке просохнуть на воздухе, оставив ее приоткрытой.

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