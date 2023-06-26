Путин уже более двух суток не появляется на публике 13 26.06.2023, 15:21

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На фоне бунта Пригожина.

Последний раз россияне видели своего президента в 10 часов утра в субботу— когда он в пятиминутном спиче заявил о предательстве (не называя имя Пригожина) и пообещал защитить «народ и государственность от любых угроз». После этого и до настоящего момента Путин лично не дал никаких объяснений произошедшему, пишет телеграм-канал «Можем объяснить».

С тех пор Кремль сообщал только о телефонных переговорах Путина с лидерами разных стран. Сегодня президент пообщался с эмиром Катара и президентом Ирана. Первый «выразил поддержку действий российского руководства в связи с событиями 24 июня». «МО» не удалось найти сообщений об этих переговорах в катарских СМИ. При этом совсем недавно, в прошлую пятницу, Путин уже обсуждал отношения двух стран с премьер-министром Катара.

В субботу, когда танки «Вагнера» шли на Москву, два самолета спецотряда «Россия», которыми пользуется Путин и которые имеют на борту пункты управления войсками, улетели из столицы. Вскоре после взлета они отключили транспондеры, конечная точка маршрута неизвестна. После того, как Пригожин объявил о сворачивании своего марша, оба самолета вернулись в Москву.

В 10 часов вечера субботы Песков сказал, что Путин весь день работал в Кремле, но источник «МО», близкий к администрации президента, это опроверг.

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