Израиль запретил своим военнослужащим посещать Беларусь 26.06.2023, 15:22

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Запрет вступил в силу 25 июня.

Армия обороны Израиля запретила солдатам и офицерам летать в Россию и Беларусь. Об этом сообщает журналист «Галей ЦАХАЛ» Дорон Кадош в своем блоге в Twitter.

Запрет вступил в силу 25 июня и будет действовать до специального решения.

Военнослужащие должны отменить свое путешествие даже в том случае, если купили билеты заранее.

Ограничение введено из-за политической и военной нестабильности в России.

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