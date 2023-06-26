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Израиль запретил своим военнослужащим посещать Беларусь

  • 26.06.2023, 15:22
  • 1,416
Израиль запретил своим военнослужащим посещать Беларусь

Запрет вступил в силу 25 июня.

Армия обороны Израиля запретила солдатам и офицерам летать в Россию и Беларусь. Об этом сообщает журналист «Галей ЦАХАЛ» Дорон Кадош в своем блоге в Twitter.

Запрет вступил в силу 25 июня и будет действовать до специального решения.

Военнослужащие должны отменить свое путешествие даже в том случае, если купили билеты заранее.

Ограничение введено из-за политической и военной нестабильности в России.

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