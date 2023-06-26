Россия обокрала клиентов Deutsche Bank 3 26.06.2023, 15:25

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Пропали акции и инвестиции.

Deutsche Bank сообщил клиентам, что больше не может гарантировать полный доступ к принадлежащим им российским акциям, напомнив о проблемах, с которыми сталкиваются инвесторы, пытаясь вернуть средства, застрявшие в компании РФ.

Крупнейший банк Германии 9 июня разослал письмо, в котором сообщил, что обнаружил нехватку акций, которые обеспечивают депозитарные расписки, выпущенные DB до вторжения в Украину, сообщает Reuters. Акции находятся в России в другом банке-депозитарии.

В письме Deutsche Bank объяснил отсутствие акцией решением власти РФ разрешить инвесторам конвертировать часть депозитарных расписок в российские акции. Конвертация была проведена без «участия или надзора» немецкого банка, и Deutsche Bank не смог сверить акции с депозитарными расписками.

«Это первый крупный банк, официально уведомивший держателей депозитарных расписок о том, что они могут не получить право собственности на все акции, на которые они имеют право, сообщили два источника, консультирующих инвесторов, которые продолжают владеть российскими депозитарными расписками», — сообщает агентство.

Депозитарные расписки — вторичные ценные бумаги, удостоверяющие право собственности на акции. Их обмен на акции российский компаний — первый шаг к попытке инвесторов вернуть свои деньги.

Как сообщается, «пропали» акции компаний Аэрофлот, Группа ЛСР, Мечел и Новолипецкого металлургического комбината.

Как уточнил один из источников Reuters, Deutsche Bank теперь разрешает инвесторам обменивать депозитарные расписки на акции в рамках своих планов по уходу в России.

В своем письме Deutsche Bank заявил, что постарается вернуть больше акций их законным владельцам, но чистая выручка от их продажи, «вероятно, будет существенно ниже рыночной цены». По данным банка, правкомиссия правительства РФ требует, чтобы такие акции продавались «со скидкой не менее 50% от их оценочной рыночной стоимости».

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