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Беларусь отказалась от постройки порта в России

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  • 26.06.2023, 15:31
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Беларусь отказалась от постройки порта в России

Будут использовать российские.

После закрытия из-за санкций доступа к морским портам в Балтии Беларусь не планирует создавать единый порт в России, а будет использовать для экспорта своих грузов сеть морских портов в России, как заявил «РИА Новости» посол Беларуси в России Дмитрий Крутой.

«На самом деле я бы сейчас не говорил о каком-то одном базовом порте для Беларуси. Сегодня мы активно используем инфраструктуру 19 российских портов: от Санкт-Петербурга до Каспия. И мне такая диверсификация, если честно, нравится. Безусловно, нам нужны терминалы для экспорта того же калия или нефтепродуктов, как базовых наших грузов, но и здесь тоже есть несколько вариантов: использовать порты от Санкт-Петербурга до Мурманска… То, что мы сегодня не складываем яйца в одну корзину и не зацикливаемся на одном базовом, как вы сказали, порте — это, наверное, правильная стратегия, и мы будем ее поддерживать», — сказал посол.

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