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Прорыв инферно

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  • Телеграм-канал «Малюта Скуратов»
  • 26.06.2023, 15:39
  • 1,538
Прорыв инферно

Пригожинский мятеж – лишь начало.

Бунт Пригожина – получился не той классической революционной ситуацией, когда верхи не могут, а низы не хотят. Это одни верхи не захотели, а другие – не смогли. Пригожин - часть путинской элиты, более того, ближайшего окружения. То есть, это была война внутри элиты, а не то, чтобы сильно гражданская. Но – это симптом. Когда все в системе стабильно, то обходится без подобных эксцессов. А здесь – система сама породила тот хаос, который вырвался наружу. Хотели – сеять хаос во вне (вспомним статьи Суркова), а пожинать внезапно пришлось – внутри.

Чередовать закручивание гаек с прорывом хаоса – похоже историческое свойство России. Так что можно полагать, что пригожинский мятеж – лишь начало. Система вошла в ту зону неопределенности, когда энтропия будет только возрастать. Как можно было заметить в субботу, порядок отсутствовал напрочь. И все пришло к тому, что именно Путин и его окружение становятся не источником стабильности, а как раз наоборот – порождают хаос. Спасти от «прорыва инферно» могло бы снижение давления под крышкой котла. Но на это уже в системе мало кто способен.

Телеграм-канал «Малюта Скуратов»

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