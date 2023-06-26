В Беларуси подняли цены на услуги стоматологов

В Беларуси подняли цены на услуги стоматологов12
- 26.06.2023, 15:53
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Врач рассказал, что подорожало на 30%.
Стоматологические поликлиники Беларуси подняли цены на свои услуги после того, как Министерство здравоохранения обновило предельные максимальные тарифы. Главный врач 14-ой городской стоматологической поликлиники Сергей Кулик на днях рассказал, что в результате подорожало на 30%, а что по цене осталось неизменным.
В интервью агентству «Минск-Новости» врач объяснил, что по регулируемым тарифам сегодня в Беларуси устанавливаются цены на три вида стоматологических услуг — ортопедическую стоматологию, зуботехнические работы и рентгенодиагностику.
«Например, стоимость консультации в некоторых государственных клиниках без учета цены за расходные материалы составляла порядка 3,76 рублей. Это и есть предельный максимальный тариф, который был до подорожания. Если прибавим к этой сумме положенные 30%, получится, что стоимость возросла примерно на 1,13 рубля. А это значит, не все так критично», — пояснил Сергей Кулик.
При этом, по его словам, цены на терапевтическую и хирургическую стоматологию, а также услуги ортодонтов государством не регулируются, поэтому цены на них увеличиваться на 30% не будут.
Напомним, предельные максимальные тарифы на стоматологические услуги, как ортопедические, так и зуботехнические, Министерство здравоохранения Беларуси подняло 19 мая. Неизменными остались лишь тарифы на лучевую диагностику, то есть стоимость рентгеновских снимков.