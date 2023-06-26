Мировые карикатуристы отреагировали на мятеж Пригожина
- 26.06.2023, 16:01
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Фотофакт.
В пятницу, 23 июня, главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин заявил о «начале восстановления справедливости в России». 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к столице России, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии.
Ситуация стала поводом для различных карикатур, которые уже завирусились в Сети. Издание BRIEF собрало самые смешные.