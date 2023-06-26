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Родственники мобилизованных россиян выступили с требованием к Путину

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  • 26.06.2023, 16:30
  • 9,476
Родственники мобилизованных россиян выступили с требованием к Путину

И пожаловались на российских офицеров.

Родные мобилизованных из города Лермонтово Амурской области РФ пожаловались Путину на российских офицеров, под руководством которых оккупанты воюют в Украине.

Об этом говорится в видеообращении, которое записали три женщины – жительницы Лермонтово. Они заявляют о том, что офицеры заставляют безоружно уходить в атаку, а в случае отказа угрожают расстрелом.

Стоит заметить, что родственники мобилизованных россиян не протестуют против отправки военных в Украину в принципе.

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