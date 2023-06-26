СМИ: Пригожина заметили в минском отеле 20 26.06.2023, 16:44

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Евгений Пригожин

Подробности.

Главаря российской частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина - заметили в Беларуси.

Пригожина видели в минском отеле, сообщает телеграм-канал BRIEF.

«Евгений Пригожин замечен в отеле Green City в Минске», - отмечается в сообщении.

Корреспондент RTVI уже связался с сотрудниками этого отеля, но не узнал какую-то информацию о Пригожине.

«Информация о гостях конфиденциальна, даже если бы он у нас проживал, я бы не могла вам такие данные предоставить», - сообщили журналисту в отеле.

В пресс-службе Лукашенко в понедельник днем, 26 июня, сказали, что не знают, прибыл ли главарь наемников в Беларусь, пишет «Фонтанка SPB Online» в Telegram. «Нет подобной информации», - утверждал сотрудник пресс-службы.

Как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии.

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