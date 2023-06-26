ВСУ уничтожили большую колонну российских оккупантов 1 26.06.2023, 17:00

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Операторы БПЛА нашли «жирные» цели в тылу.

Вооруженные силы Украины обнаружили и уничтожили крупную автомобильную колонну обеспечения российских захватчиков у оккупированного села Новогоровка Токмакского района Запорожской области.

Об этом на своей странице в социальной сети «Твиттер» сообщил народный депутат Украины и фронтовой волонтер Юрий Мысягин, обнародовав соответствующее видео, снятое беспилотным летательным аппаратом.

Операторы БПЛА нашли «жирные» цели (до десятка машин), стоявшие под лесополосой у трассы, и скорректировали артиллерийский обстрел. Судя по характерному черному и очень массивному дыму, было уничтожено минимум три топливозаправщика. Остальные машины повреждены.

По данным deepstatemap.live, Новогоровка находится в четырнадцати километрах от ближайшей линии фронта. Это не самый близкий тыл интервентов.

⚡️⚡️Сили оборони України в районі Новогорівки виявили велику російську автомобільну колонну забезпечення, яку рознесли та знищили вщент.



Південь України.



🔥🔥🔥https://t.co/alG9UJUt61 pic.twitter.com/GbXK0bpgPU — 🇺🇦 Мисягiн 🇺🇦 (@2uwmp) June 25, 2023

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