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ВСУ уничтожили большую колонну российских оккупантов

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  • 26.06.2023, 17:00
  • 3,716
ВСУ уничтожили большую колонну российских оккупантов

Операторы БПЛА нашли «жирные» цели в тылу.

Вооруженные силы Украины обнаружили и уничтожили крупную автомобильную колонну обеспечения российских захватчиков у оккупированного села Новогоровка Токмакского района Запорожской области.

Об этом на своей странице в социальной сети «Твиттер» сообщил народный депутат Украины и фронтовой волонтер Юрий Мысягин, обнародовав соответствующее видео, снятое беспилотным летательным аппаратом.

Операторы БПЛА нашли «жирные» цели (до десятка машин), стоявшие под лесополосой у трассы, и скорректировали артиллерийский обстрел. Судя по характерному черному и очень массивному дыму, было уничтожено минимум три топливозаправщика. Остальные машины повреждены.

По данным deepstatemap.live, Новогоровка находится в четырнадцати километрах от ближайшей линии фронта. Это не самый близкий тыл интервентов.

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