Какие продукты чаще всего недовешивают в белорусских магазинах? 1 26.06.2023, 17:10

При покупке фасованной продукции стоит быть внимательным.

Гродненская областная инспекция Госстандарта провела контрольные взвешивания фасованной продукции в магазинах крупных торговых сетей. Выяснилось, что недовес есть буквально по всем видам продуктов, пишет newgrodno.by.

В том числе, меньше заявленного было сыра, зефира, пряников, орехов и сухофруктов, рыбы и мяса птицы. В среднем в этом случае недовес составил от 4 до 10 граммов. А лидерами стали варено-мороженные креветки, их вес отличался от указанного на упаковке на 56 граммов. Конечно, в меньшую строну.

«Для контроля фасованных товаров в торговых залах объектов торговли имеются контрольные весы с государственной поверкой, где всегда можно перевесить товар. Не позволяйте себя обвешивать», — обратились к покупателям в Госстандарте.

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