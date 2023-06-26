Какие продукты чаще всего недовешивают в белорусских магазинах?1
- 26.06.2023, 17:10
При покупке фасованной продукции стоит быть внимательным.
Гродненская областная инспекция Госстандарта провела контрольные взвешивания фасованной продукции в магазинах крупных торговых сетей. Выяснилось, что недовес есть буквально по всем видам продуктов, пишет newgrodno.by.
В том числе, меньше заявленного было сыра, зефира, пряников, орехов и сухофруктов, рыбы и мяса птицы. В среднем в этом случае недовес составил от 4 до 10 граммов. А лидерами стали варено-мороженные креветки, их вес отличался от указанного на упаковке на 56 граммов. Конечно, в меньшую строну.
«Для контроля фасованных товаров в торговых залах объектов торговли имеются контрольные весы с государственной поверкой, где всегда можно перевесить товар. Не позволяйте себя обвешивать», — обратились к покупателям в Госстандарте.