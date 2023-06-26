На белорусско-польской границе дважды за сутки случился пожар 1 26.06.2023, 17:27

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Белорусские пограничники не выходили на контакт, когда им звонили польские коллеги.

Вечером 25 июня польские патрули заметили пожар на территории Августовской пущи на белорусской стороне. Польские пограничники незамедлительно приняли решение о тушении пожара, однако сообщить о происшествии белорусской стороне удалось не сразу, поскольку там никто не поднимал телефон. Об этом сообщает belsat.eu со ссылкой на Польскую пограничную службу.

Польские службы заметили плавающие облака дыма на белорусской стороне около 20: 30 и сразу проинформировали белорусские службы о замеченных пожарах. Однако связаться с ними удалось только через полчаса, так как никто не поднимал телефон.

«После неоднократных неудачных попыток установить контакт с белорусской стороной, отклонявшей звонки и не отвечавшей на них, удалось только через полчаса. В течение этого времени огонь распространялся постоянно», – сообщили в ведомстве.

Лесничие и пожарная команда прибыли на место происшествия на польской стороне и контролировали, чтобы пожар не распространился на территорию Польши.

Только спустя более часа на белорусской стороне появились службы, потушившие пожар.

Однако утром 26 июня, около 7 часов в том же месте польские службы вновь заметили пожар. Установить связь и попытаться сообщить белорусской стороне снова стало проблематично. Белорусские службы появились более чем через час.

Польские службы заявляют, что это не первый раз, когда они замечают пожар на белорусской стороне. Также они отмечают, что белорусские службы направляют иностранцев в район польско-белорусской границы для незаконного пересечения границы нашей страны, а присутствие посторонних в таких районах, как Августовская пуща или Беловежская пуща, может привести к опасным ситуациям, особенно при борьбе с засухой и пожарами.

Напомним, миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей и Литвой возник во второй половине 2021 года. Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки прилетали в Беларусь, чтобы нелегально перейти в Евросоюз. Польские и литовские пограничники неоднократно свидетельствовали, что белорусские пограничники помогают мигрантам пересечь границу. Действия белорусских властей на Западе расценили как форму гибридной войны.

Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.

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